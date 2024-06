O MDB caxiense escolheu o vereador Felipe Gremelmaier para ser o nome do partido à prefeitura de Caxias do Sul. A decisão foi tomada em prévia no início da noite desta segunda-feira (3/6), quando votaram 43 integrantes do diretório, com direito a um voto nominal cada. Foram 28 votos para Felipe e 15 para o outro postulante, o ex-vereador e ex-deputado Mauro Pereira.