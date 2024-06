O MDB caxiense suspendeu prévia agendada para segunda-feira à noite para definição do candidato à prefeitura de Caxias do Sul. O partido não chegou a informar a imprensa sobre a realização da prévia. A decisão pela data desta segunda-feira foi tomada após reunião da executiva, semana passada. Após a deliberação da executiva, "o presidente (do MDB caxiense, Carlos Búrigo) comunicou os filiados via documento interno", informou a assessoria, antes da reunião do diretório.