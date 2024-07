Alívio grená Notícia

Em mais um jogo com forte neblina, Caxias derrota o São José e respira na Série C

Equipe grená abriu o placar no primeiro tempo, com gol de Marcelo, e depois conseguiu manter o resultado de 1 a 0 em um cenário adverso, com baixa visibilidade no gramado

28/07/2024 - 18h31min Atualizada em 28/07/2024 - 20h14min