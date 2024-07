O torcedor do Juventude encarou o frio para ver o time vencer a sua quinta partida no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe alviverde entrou em campo na tarde deste domingo (7) e derrotou o Grêmio pelo placar de 3 a 0, com gols de Gilberto, João Lucas e Erick Farias. Com a goleada, a equipe da Serra chegou aos 19 pontos na Série A do Brasileiro.