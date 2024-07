O Juventude já efetuou a compra de 400 cadeiras para colocá-las no Estádio Alfredo Jaconi. Após subir para a Série A, em 2021, o clube realizou várias melhorias na sua casa e foram retiradas as cadeiras antigas. O Alviverde não conseguiu completar o setor com todas as cadeiras em função de vários motivos, entre eles a disparada no valor dos equipamentos após a pandemia.