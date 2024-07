O Caxias do Sul Futsal entra em quadra novamente neste sábado (6) pela 9ª rodada da Série Ouro 2024. A equipe caxiense enfrenta o Figueira, de Tupanciretã, a partir das 20h, no Ginásio do Enxutão. Os donos da casa ocupam a 3ª colocação do Grupo C, com 12 pontos e dentro da zona de classificação para a próxima fase. Já os visitantes estão na 5ª posição, com seis.