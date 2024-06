Após 23 anos, Caxias e Figueirense voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro. Em 2001, o time catarinense ficou com acesso à Série A após uma disputa judicial. Em 2024, ambos se reencontraram pela Série C. Na tarde de domingo, no Estádio Centenário, o Caxias venceu o time de Florianópolis pelo placar de 2 a 1.