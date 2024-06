A ACBF conquistou um grande resultado na noite desta quarta-feira (19). Atuando no interior de Santa Catarina e em um clássico do futsal brasileiro, derrotou o Joinville, de virada, por 3 a 2. A vitória leva a equipe de Carlos Barbosa para a terceira colocação da Liga Nacional de Futsal (LNF) com 23 pontos, um a menos que o líder Magnus Sorocaba, que tem uma partida a mais.