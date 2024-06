Era um confronto direto na parte de cima da tabela da Liga Nacional de Futsal (LNF). E a ACBF saiu vitoriosa. Na noite desta sábado (8), a equipe de Carlos Barbosa derrotou o Praia Clube por 2 a 1, no Centro Municipal de Eventos. O resultado foi conquistado de virada e com dois gols do ala Alves.