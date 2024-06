Para mostrar que a consistência defensiva da partida diante da invicta Ferroviária não foi obra do acaso, o Caxias começa em Volta Redonda uma sequência de três partidas longe de casa na Série C do Brasileiro. O confronto no estádio Raulino de Oliveira ocorre no domingo (23), às 19h e é válido pela 10ª rodada. Depois, o time grená encara o Tombense, no dia 26, e o Floresta, no dia 30.