ACBF goleia o Brasília e segue na cola dos líderes na Liga Nacional de Futsal

Em Carlos Barbosa, equipe do técnico André Bié não encontrou dificuldades diante do lanterna da competição e venceu por 8 a 0. Com isso, segue na terceira colocação, com um ponto a menos que os dois times que estão à frente

23/06/2024 - 14h24min Atualizada em 23/06/2024 - 14h41min