O técnico Roger Machado esperava esvaziar o departamento médico com a parada do Campeonato Brasileiro da Série A. Contudo, ele acabou ganhando problemas de última hora. Além de Jean Carlos que teve uma lesão na panturrilha e desfalca a equipe contra o Fluminense, no Maracanã, neste sábado, o treinador não conta com dois atacantes. Gabriel Taliari e Kleiton ficaram em Caxias do Sul.