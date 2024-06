O confronto entre Fluminense e Juventude, pela sétima rodada do Brasileirão, ocorre neste sábado (1º)), às 18h30min. A partida será no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão do Futebol da Gaúcha na Atlântida Serra 105.7 FM e no aplicativo GZH, opção Serra.