Falta pouco para o torcedor do Juventude ver o time em campo após um mês sem jogos. Os duelos dos times gaúchos foram paralisados com a chuva que caiu em grande volume e deixou um rastro de destruição em parte do Rio Grande do Sul. A primeira partida do time de Roger Machado nesta retomada será no sábado (1º), às 18h30min, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense. O zagueiro Danilo Boza classifica este momento como difícil para o elenco.