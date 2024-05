Aos poucos os jogadores do Juventude voltam as atenções ao futebol. Na semana passada, o elenco ainda dividia as ações em treinar e ajudar os desabrigados no Rio Grande do Sul. Inclusive, um grupo de atletas chegou a ir com ônibus do clube para auxiliar na entrega de donativos nas cidades de São Sebastião do Caí e Canoas. Foram 30 toneladas entregues para ajudar quem perdeu tudo com as enchentes.