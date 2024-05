O Juventude irá ceder o Estádio Alfredo Jaconi para o Inter disputar a partida contra o Delfin, no dia 8 de junho, pela Copa Sul-Americana, em Caxias do Sul. Como o estádio Beira-Rio terá de passar por melhorias após a maior enchente da história de Porto Alegre, o Colorado não conseguirá ter a sua casa em ordem até a data do jogo. O clube procurou o Juventude, que autorizou o time da capital a indicar o Jaconi à Conmebol.