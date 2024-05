Após 24 dias da última partida oficial, no empate com o Athletico-PR, o Juventude entrou em campo na manhã desta quarta-feira (22) em um jogo-treino diante do Brasil de Farroupilha, que disputa a Divisão de Acesso do Gauchão. O teste serviu para movimentar o elenco depois da paralisação das partidas dos times gaúchos na Série A do Brasileiro até o dia 27 de maio. A atividade foi no Centro de Treinamentos do alviverde.