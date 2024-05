O atacante Gabriel Taliari está ansioso para vestir a camisa do Juventude na temporada de 2024. O atleta ainda não entrou em campo neste ano, pois sofreu uma lesão no joelho e precisou passar por uma artroscopia na semana de estreia do Gauchão. Com seis gols em 11 jogos na Série B do ano passado, o atleta foi importante na conquista do acesso à elite nacional. Agora, ele já está integrado ao elenco e conta os dias para jogar.