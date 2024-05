O meio do futebol segue auxiliando às vítimas das fortes chuvas e inundações que atingem o Rio Grande do Sul desde o início de maio. Depois de auxiliar em Caxias do Sul e na região da Serra Gaúcha, o Juventude esteve nesta quinta-feira (16) nas cidades de São Sebastião do Caí e Canoas para entregar donativos para quem ainda segue sofrendo com as enchentes.