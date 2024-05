Em decisão anunciada na noite desta quarta-feira (15), a CBF anunciou o adiamento das duas próximas rodadas da competição, previstas para os dois finais de semana seguintes. Com isso, não serão apenas os jogos envolvendo os três gaúchos — Juventude, Inter e Grêmio — que serão postergados por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul.