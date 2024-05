O Juventude não abre mão de jogar com apoio do seu torcedor e estar ao lado da sua comunidade. Com a paralisação dos jogos dos clubes gaúchos até o dia 27 de maio, o alviverde voltou aos treinos na terça-feira (14). Junto com Grêmio e Inter, o alviverde pediu o adiamento de três rodadas da primeira divisão à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade convocou um Conselho Técnico para o dia 27. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o presidente Fábio Pizzamiglio negou a possibilidade de treinar ou jogar fora do estado no retorno ao futebol.