O momento no Rio Grande do Sul ainda é de preocupação. Os impactos causados pela chuva no Estado modificaram por completo a vida de milhares de famílias. E muitas delas seguem desabrigadas. Por isso, não havia mais clima para a realização de partidas de futebol dos gaúchos nas competições nacionais e a CBF acabou confirmando o adiamento dos jogos da dupla Ca-Ju pelas Série A e C do Campeonato Brasileiro, e da Copa do Brasil, para o Verdão até o dia 27 de maio.