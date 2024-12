Com início eletrizante, Bayern goleia o RB Leipzig e mantem a liderança isolada no Alemão

Musiala (D) marcou o primeiro gol do Bayern. ALEXANDRA BEIER / AFP

O Bayern de Munique confirmou a sua condição de líder isolado do Campeonato Alemão com uma atuação irrepreensível nesta sexta-feira (20), em jogo que abriu a rodada do final de semana, ao golear o RB Leipzig por 5 a 1, atuando na Allianz Arena.

Com o resultado, o time bávaro chegou aos 36 pontos e segue isolado no topo da classificação. O RB Leipzig, que buscava um triunfo para tentar encostar no pelotão de frente, viu seus planos frustrados. A equipe permanece no quarto posto (27), e corre o risco de ser alcançado pelo Freiburg.

Com o período de descanso por conta do final de ano, os dois times só voltam a jogar pela competição nacional em janeiro. O Bayern visita o Borussia Monchengladbach no dia 10, tentando manter o embalo no torneio. Dois dias depois, a equipe de Leipzig busca a reabilitação ao receber o Werder Bremen.

O jogo começou num ritmo intenso e com dois minutos, o placar já assinalava 1 a 1. Musiala abriu o marcador com um belo chute no canto direito. O time visitante respondeu de forma imediata e Benjamin Sesko deixou tudo igual após achar espaço para finalizar na área.

Foi só a partir dos 25 minutos que o time da casa passou a ter mais controle da partida e conseguiu o desempate com Laimer. Ele pegou uma bola de primeira e chutou sem chance de defesa para o goleiro Gulacsi. Aos 36, Kimmich arriscou um arremate de meia distância e anotou o terceiro do Bayern.

Com 3 a 1 a favor, a equipe do técnico Vincent Kompany voltou mais tranquila para o segundo tempo e passou a tocar a bola em busca de espaços na defesa adversária. Apostando num ritmo mais cadenciado, os mandantes chegaram ao quarto gol aos 30 minutos.