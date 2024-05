A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças em relação a tabela básica das próximas rodadas da Série A do Brasileirão. Em razão do adiamento da 7ª e 8ª rodada, a entidade confirmou o retorno da competição para 1º de junho. O Juventude voltará a campo diante do Fluminense, às 18h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro.