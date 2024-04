Um dos mais experientes atletas do elenco do Juventude é o lateral Alan Ruschel. Este dia 6 de abril pode ficar marcado na história do atleta que possui o DNA Jaconero. Com formação na base alviverde, Ruschel tinha 9 anos quando o alviverde foi campeão gaúcho pela primeira vez em 1998. Conquistar o bicampeonato será um momento especial para o lateral de 34 anos.