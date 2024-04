O Juventude busca o bicampeonato gaúcho neste sábado (6), às 16h30min, na Arena, diante do Grêmio. Na véspera da grande decisão, o técnico alviverde participou do evento Pré-Jogo dos Finalistas, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Roger Machado esteve ao lado de Renato Portaluppi, do Grêmio. Dois jogadores também concederam coletiva no auditório da FGF: o lateral do Juventude Alan Ruschel e o zagueiro Geromel, do Grêmio.