O Juventude entra em campo neste sábado (6) em uma das partidas mais importantes de sua história. A partir das 16h30min, contra o Grêmio, na Arena, o alviverde vai em busca do bicampeonato do Gauchão. O primeiro título da equipe serrana foi em 1998 contra o Inter, quando a taça foi levantada em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio.