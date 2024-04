O Juventude pode fazer história novamente no futebol gaúcho. Em 1998, o time conquistou pela primeira e única fez o Estadual. Agora, 26 anos depois, o clube busca marcar o seu nome na taça de 2024. Na conquista de 98, o atual presidente do clube, Fábio Pizzamiglio, nem sonhava em ocupar o cargo máximo do clube do coração. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, Fábio recordou que na década de 90, ele trabalhava cuidando do placar do Estádio Alfredo Jaconi e os acessos da casa alviverde em dias de jogos.