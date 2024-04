Depois de três semanas de intertemporada e de quase nove anos de espera, o Caxias está de volta à disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe grená encara o Athletic, de São João del-Rei-MG, pela 1ª rodada. O confronto está marcado para às 19h30min deste sábado (20), no Estádio Centenário.