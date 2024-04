A espera chegou ao fim. Depois de lutar por quase nove anos para deixar a Quarta Divisão do futebol brasileiro, o Caxias inicia neste sábado sua caminhada na Série C 2024 diante do Athletic-MG. E quis o destino que a estreia fosse diante de seu torcedor, que tanto sofreu em momentos dramáticos quando o clube parecia que jamais deixaria a Série D.