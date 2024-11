Foco em 2025 Notícia

Caxias deve anunciar os primeiros reforços nesta semana

Grená vai começar a pré-temporada na virada do mês sob o comando do técnico Luizinho Vieira visando as três competições de 2025, o Gauchão, Copa do Brasil e Série C

17/11/2024 - 14h47min