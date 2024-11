O primeiro ciclo de contratações do Caxias para a próxima temporada está praticamente fechado. De acordo com o técnico Luizinho Vieira faltavam apenas os acertos com um lateral-esquerdo e um meia-atacante. E neste fim de semana, o clube encaminhou as vindas de Kelvyn, para o lado esquerdo defensivo, e de Calyson, para o meio-campo, chegando a um total de 17 contratações acertadas.