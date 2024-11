A antecipação das datas do Campeonato Gaúcho e da Série C fez com que o Caxias adiantasse a programação. Como a pré-temporada inicia no dia 2 de dezembro, alguns jogadores que serão reforços em 2025 e que estão liberados de seus ex-clubes, já vieram em Caxias do Sul realizar a etapa de exames médicos. Casos do volante Vini Guedes e do centroavante Gustavo Nescau.