O Caxias tem um novo goleiro para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Thiago Coelho foi anunciado, nesta quinta-feira (11), e chega para substituir Fabian Volpi, que não renovou contrato com o clube grená. O novo camisa 1 disputou a Série A2 do Paulistão pelo São Bento e chega com contrato até o fim do Gauchão 2025.