O ano de 2016 ficou marcado na história do Juventude. No Gauchão, um vice-campeonato. E essa foi a última vez que o clube chegou na decisão no Estadual. Na Série C, o acesso diante do Fortaleza. E na Copa do Brasil, outra grande campanha. O Verdão eliminou o São Paulo nas oitavas de final e seguiu até ser eliminado nos pênaltis pelo Atlético-MG nas quartas de final.