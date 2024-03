O Juventude encerrou na manhã desta terça-feira (12) a preparação para o jogo decisivo pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30min, o time alviverde encara o Paysandu por uma vaga na terceira fase da competição nacional. O último treino foi realizado com portões fechados no palco do jogo, no Estádio Alfredo Jaconi. Sem acesso à imprensa e torcedores, o técnico Roger Machado encaminhou a escalação.