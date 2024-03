A cidade de Caxias do Sul sedia, a partir desta sexta-feira (15), a I Etapa do Encontro Gaúcho de Basquete Master, evento esportivo que reunirá até o próximo domingo (17) cerca de 150 participantes, entre atletas, comissão técnica, arbitragem e público que acompanha o evento. Os jogos serão realizados na Arena Recreio, a nova sede do Recreio da Juventude, em frente à Sede Guarany - Av. Salgado Filho, 2099, no Bairro Kayser.