A temporada 2024 de competições da Natação Olímpica do Recreio da Juventude começa no neste sábado (9). Em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, o Clube disputa o Torneio Abertura – Troféu Mauri Fonseca, com as categorias de infantil a sênior em busca de começar o novo ano com a mesma batida apresentada em 2023, com grandes marcas alcançadas.