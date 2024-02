O clássico Ca-Ju já começou para o Juventude. Após o empate em 1 a 1 com o São Luiz, o time alviverde já projeta o confronto da 9ª rodada diante do Caxias. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (19), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. O técnico Roger Machado terá cinco dias para descansar e treinar a equipe, que contará com retornos importantes.