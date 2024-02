Grandes jogadores da história do PSG estarão em Doha, no Catar. O evento que acontece entre terça-feira (13) e a quinta (15), irá celebrar a história do clube francês. Entre eles, o meia Nenê do Juventude, que participa do chamado “Legends Tour by Visit Qatar”. O camisa 10 alviverde se reunirá com outros craques que marcaram seus nomes no time.