O clássico Ca-Ju pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho será na próxima segunda-feira (19), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. Mandante do confronto, o Juventude divulgou os valores do ingressos para a sua torcida e para os torcedores do Caxias. As entradas antecipadas estarão mais baratas e os sócios jaconeros pagam menos.