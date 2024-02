Desfalque do Juventude na partida contra o Novo Hamburgo, no empate em 1 a 1, no Estádio do Vale, o centroavante Gilberto também não acompanhará a delegação alviverde para o jogo contra o São Luiz, em Ijuí. A partida será na próxima terça-feira (13), às 20h, no Estádio 19 de Outubro.