Entre as novidades promovidas pelo técnico do Juventude, diante do Novo Hamburgo, estava o volante Luís Oyama. O jogador começou como titular no lugar de Caíque, preservado por desgaste físico. O atleta foi um dos destaques do jogo. O Alviverde ficou no 1 a 1 no confronto realizado na noite de sábado (10), no Estádio do Vale. O time da Serra criou para sair com a vitória, mas pecou nas finalizações. Após o jogo, o volante comentou sobre as chances desperdiçadas: