Destaque da equipe sub-17 do Juventude na temporada passada, Rafael Pinna, 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube na sexta-feira (9). O atacante vem treinando com o elenco profissional desde o início da temporada, sendo, inclusive, relacionado para três partidas no Campeonato Gaúcho 2024. O atleta estendeu seu vínculo com o Alviverde até fevereiro de 2027.