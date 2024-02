O Juventude fez mais um bom jogo, criou oportunidades claras de gols, mas não teve a efetividade necessária para sair com mais uma vitória no Campeonato Gaúcho. A equipe do técnico Roger Machado ficou no 1 a 1 com o Novo Hamburgo, na noite deste sábado (10), no Estádio do Vale. Após o jogo, o comandante alviverde enalteceu o poder de criação da equipe e comemorou o ponto somado longe do Jaconi, mas destacou que a equipe poderia ter saído com mais dois pontos.