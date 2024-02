O Juventude tentou, colocou bola na trave e perdeu oportunidades decisivas para vencer o Novo Hamburgo, no Estádio Vale, na noite deste sábado (10), mas não conseguiu sair com a quinta vitória no Campeonato Gaúcho 2024. O time de Roger Machado largou na frente com gol de Erick. Contudo, Parede empatou na sequência para o Anilado. No fim do segundo tempo, o Alviverde perdeu duas chances claras de gols, com Popó e Kleiton. Antes, Lucas Barbosa ainda colocou uma bola no travessão.