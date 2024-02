O presidente da FGF, Luciano Hocsman, corrigiu a mancada a tempo. É assim que se faz mesmo. Antes de virar confusão e polêmica maior, melhor agir com transparência e resolver na hora, encerrando o assunto. A Federação publicou um ajuste no regulamento do Gauchão para corrigir uma estranheza que, quando se descobriu, através do César Cidade Dias, no Sala de Redação, logo nos pareceu não ser intencional, de tão esquisita.