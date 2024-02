De fato é esquisito. Mas os clubes aprovaram, e por unanimidade. Não têm do que reclamar, portanto. Sem zebra nas quartas de final em jogo único, o time de melhor campanha na fase de classificação cruzará na semifinal com o que ficou em terceiro. Este terceiro, ao que tudo indica, deve ser o Juventude. Já, por exemplo, a segunda melhor campanha da primeira fase, caso tenha sucesso nas quartas, escapa do Juventude na semi, a grande força do Interior.