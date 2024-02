O Juventude está retornando de Ijuí com um ponto na bagagem. A equipe alviverde perdeu a chance de terminar a noite de terça-feira (13) na liderança do Gauchão 2024 ao ficar no 1 a 1 diante do São Luiz, pela 8ª rodada. O time de Roger Machado até largou na frente com Mandaca, no primeiro tempo. Mas Lucas Hulk deixou tudo igual na etapa final no Estádio 19 de Outubro, após uma cobrança de falta de Dal Pian.