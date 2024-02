O Juventude e a 19Treze, marca própria do clube, lançaram uma nova peça da coleção de camisas “Lendárias”. Chamada de “Imigrantes”, a camisa será utilizada na partida diante do São Luiz, em Ijuí, nesta terça-feira (13), às 20h, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. A novidade é uma homenagem aos 70 anos do Monumento ao Imigrante de Caxias do Sul e aos 150 anos da chegada dos italianos à Serra Gaúcha.